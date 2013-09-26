Простой калькулятор для расчета услуг на Андроиде

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Требуется разработать простой калькулятор для расчета услуги компании для платформы Андроид.

Функционал:

выбор нескольких параметров (поля ввода, список ввода, радиобаттон ), должны быть по умолчанию, если есть доступ в интернет - значения выбираются из он-лайн базы.

По нажатию кнопки "рассчитать" - выдать значение расчета и, опционально, если пользователь хочет, отправить ему итоги расчета на email (вставить в email рекламу сайта).

Уважаемые разработчики, присылайте конкретные предложения по бюджету в личку.

10 лет назад
Pike777
Олег 
53 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
4 года назад