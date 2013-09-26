Мобильное приложение для заказа (iOs, Android)

Необходимо разработать кросс-платформенное (iOs, Android) приложение для заказа пиццы.

Уважаемые разработчики! Прошу в заявках указывать ориентировочную стоимость.

Дизайн приложения и детализированное ТЗ с меня. Пока для определение ориентировочной стоимости привожу краткое описание функционала.

Функционал:

- загрузка меню с сервера (страница с предложением загрузить меню открывается сразу при первом открытии приложения)

- страница с разделами меню (картинки-ссылки на разделы - большая пицца, средняя пицца, маленькая пицца)

- в каждом разделе - список блюд с картинками

- на странице выбранного блюда - картинка, описание, поле выбора количества и кнопка "В корзину"

- корзина: список выбранных блюд с указанием количества и возможностью исключить блюдо из заказа, общая сумма и кнопка Оформить

- по кнопке Оформить открывается форма с полями: Имя, Телефон, Адрес доставки, Примечание

Также в приложении присутствует страница с информацией о компании.

Также необходима Push нотификация (сообщения об изменениях в меню и акциях).