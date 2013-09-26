Необходимо разработать парсера RSS Android для сайта. Стандартный интерфейс c лого Источник с http://feeds.feedburner.com/russianathens
Мобильное приложение для заказа (iOs, Android)
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо разработать кросс-платформенное (iOs, Android) приложение для заказа пиццы.
Уважаемые разработчики! Прошу в заявках указывать ориентировочную стоимость.
Дизайн приложения и детализированное ТЗ с меня. Пока для определение ориентировочной стоимости привожу краткое описание функционала.
Функционал:
- загрузка меню с сервера (страница с предложением загрузить меню открывается сразу при первом открытии приложения)
- страница с разделами меню (картинки-ссылки на разделы - большая пицца, средняя пицца, маленькая пицца)
- в каждом разделе - список блюд с картинками
- на странице выбранного блюда - картинка, описание, поле выбора количества и кнопка "В корзину"
- корзина: список выбранных блюд с указанием количества и возможностью исключить блюдо из заказа, общая сумма и кнопка Оформить
- по кнопке Оформить открывается форма с полями: Имя, Телефон, Адрес доставки, Примечание
Также в приложении присутствует страница с информацией о компании.
Также необходима Push нотификация (сообщения об изменениях в меню и акциях).
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