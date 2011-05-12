IOS developer (iPhone, iPad)

Ищу программиста под андройд для внесения изменений и доработки уже существующего приложения (RSS-ридер). Для начала нужно поправить несколько существующих багов, в дальнейшем интересует написание дополнительных модулей. Исходники, естественно, имеются. Заинтересован в долговременном сотрудничестве, только для исполнителей с опытом ...