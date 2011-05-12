IOS developer (iPhone, iPad)

$2500
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Программист - разработчик приложений для iPhone и iPad

Требования:

Нужен опытный разработчик iOS приложений.

Опыт работы более 2-х лет с XCode, Objective C, IDE, iPhone SDK, Cocoa Touch обязателен.

Хороший уровень английского технического языка.

Опыт отладки и оптимизации приложений.

Обязанности:

Разработка специализированных приложений для iPhone.

Условия:

Работа в стабильной развивающейся компании.

Заработная плата зависит от квалификации и опыта.

Иногородним предоставляется жилье.

iOS
13 лет назад
caraxspb
42 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад
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