Требуется программист для работы в офисе или удалено. Необходим опыт разработки приложений для iPhone, iPad.
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Телекоммуникационная компания «Неолайн Медиа» открывает отдел разработки мобильных приложений в Киеве и объявляет конкурс на вакансию «Senior iOS Developer». Нам нужен отважный программист, который не боится сложных задач и с удовольствием предлагает оригинальные решения.
Обязанности:
Разработка iPhone, iPad-приложений с кастомизацией стандартных элементов Interface Builder.
Требования:
опыт программирования на языке с моделью памяти без «сборки мусора» (C или C++);
знание алгоритмов;
навыки отладки приложений;
опыт разработки под iOS более 1 года, наличие успешно завершённых проектов;
направленность на результат;
железное соблюдение сроков;
перфекционизм, дружелюбие, вежливость и умение отстаивать свою позицию;
фанатичная любовь к Apple, git, Basecamp, Dropbox, GTD;
Что вы получите:
работу в интересных проектах мирового масштаба;
команду из 6 дружных человек;
рабочий инструмент - Apple iMac 21,5";
гибкий рабочий график;
полный социальный пакет, отпуск и печеньки с вкусным чаем на рабочем месте;
официальную зарплату, размер которой мы определим с вами после собеседования.
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