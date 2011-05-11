Телекоммуникационная компания «Неолайн Медиа» открывает отдел разработки мобильных приложений в Киеве и объявляет конкурс на вакансию «Senior iOS Developer». Нам нужен отважный программист, который не боится сложных задач и с удовольствием предлагает оригинальные решения.

Обязанности:

Разработка iPhone, iPad-приложений с кастомизацией стандартных элементов Interface Builder.

Требования:

опыт программирования на языке с моделью памяти без «сборки мусора» (C или C++);

знание алгоритмов;

навыки отладки приложений;

опыт разработки под iOS более 1 года, наличие успешно завершённых проектов;

направленность на результат;

железное соблюдение сроков;

перфекционизм, дружелюбие, вежливость и умение отстаивать свою позицию;

фанатичная любовь к Apple, git, Basecamp, Dropbox, GTD;

Что вы получите:

работу в интересных проектах мирового масштаба;

команду из 6 дружных человек;

рабочий инструмент - Apple iMac 21,5";

гибкий рабочий график;

полный социальный пакет, отпуск и печеньки с вкусным чаем на рабочем месте;

официальную зарплату, размер которой мы определим с вами после собеседования.