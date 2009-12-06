J2me доработать

Мобильные приложенияЗакрыт4 заявки199 просмотров
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Добрый день .работка для студента

Нужно доработать программу jimm.

Сделать в ней отправку sms

цена договорная.

14 лет назад
tofel911
Антон 
37 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад
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