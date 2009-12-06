J2me доработать

Мутно написано, понимаю. Поясню. Есть база данных. К этой базе есть административный интерфейс на PHP - можно добавлять и редактировать пользователей и класть им на счёт средства. Есть клиент. После того как оператор зачислил ему на счёт средства, ...
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Добрый день .работка для студента
Нужно доработать программу jimm.
Сделать в ней отправку sms
цена договорная.
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