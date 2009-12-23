Приватный проект для Дроздова Александра

Задачи мобильной клиента: предоставление пользователю информации (адрес, телефоны, описание) о интересующей его компании, с возможностью позвонить на указанные телефоны. Требования к интерфейсу: необходим интерфейс приложения оформленный в корпоративном стиле (сам стиль уже разработан). Установка мобильного клиента: ...
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Дополнения для iPhone приложения:
Нужно внести изменения в существующее приложение - добавить возможность добавить несколько изображений в ролике.
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