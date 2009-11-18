Приложение-автодозвон.

Добрый день, Необходимо сделать скринсейвер . Скринсейвер будет состоять из сиквенса картинок. То есть небольшое, циклическое видео разбито по кадрам на картинки (jpg, можно любой другой формат) которые нужно воспроизвести при активации режима скринсейвер. Важно грамотное ...