Требуется написать ява приложение работающее на мобильном телефоне.

Которое по блутусу определяет телефоны находящиеся рядом с данным телефоном, на которых установленно такое же приложение, и их список по джпрс по интернету отправляет на сайт (например дергает пхп скрипт с параметрами, или ложит файлеГ на сервер)