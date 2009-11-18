J2ME

$500
Мобильные приложенияЗакрыт4 заявки250 просмотров
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Требуется написать ява приложение работающее на мобильном телефоне.

Которое по блутусу определяет телефоны находящиеся рядом с данным телефоном, на которых установленно такое же приложение, и их список по джпрс по интернету отправляет на сайт (например дергает пхп скрипт с параметрами, или ложит файлеГ на сервер)

14 лет назад
Arhaim
37 летУкраина
17 лет в сервисе
Был
12 дней назад
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