Android: MobileP2P

Требуется написать P2P клиент под адроид. Приложение должно работать как в фоновом режиме так и в виде GUI, внутри приложения есть :

1)регистрация пользователя

2)залогинивание

3)просмотр списка файлов с возможностью выбора какого-либо для расшаривания с указанием ключевых слов. Информация о шаре отправляется на сервер.

4)поиск файла на сервере по ключевым словам - выдается список найденных файлов

5)очередь закачки куда можно добавить найденные поиском файлы

Файлы делятся на части и раздаются по частям, при этом есть возможно у клиента запросить любую часть любого файла. У каждой части есть хэш для проверки целостности, информация о частях хранится на сервере, так что можно скачивать файл сразу с нескольких пользователей.

Алгоритм выбора частей безхитростный, плюс можно качать только с тех клиентов, которые полностью скачали себе файл. Все скаченные файлы шарятся автоматически.

Весь дизайн предоставляется.

Наличие устройства для теста обязательно.