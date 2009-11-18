Автодозвонщик

Задачи мобильной клиента: предоставление пользователю информации (адрес, телефоны, описание) о интересующей его компании, с возможностью позвонить на указанные телефоны. Требования к интерфейсу: необходим интерфейс приложения оформленный в корпоративном стиле (сам стиль уже разработан). Установка мобильного клиента: ...
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Интересует программа которая могла бы с помощью компьютера и подсоединенного к нему телефона или коммуникатора,смартфона автоматически дозваниваться до заданных номеров.
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