Система голосования через телефон

Необходима разработка программного обеспечения для системы голосования через сотовый телефон посредством bluetooth.

Необходимо сделать две программы:

1. одна на компьютере

2. вторая на сотовом телефоне (наверное лучше на ява, чтобы было совместимо с максимальным количеством сотовых телефонов).

На компьютере задаются вопросы, которые отображаются на сотовом телефоне, и после выбора ответа отправляются на компьютер.

Более подробное ТЗ, со всеми диалоговыми окнами, интерфейсом и так далее отправлю исполнителю. В настоящее время интересует возможность такой реализации. Только для исполнителей с опытом данной работы.