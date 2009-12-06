Gps гид для туристов

Требуется разработать gps гид для iphon с такими функциями: поиск объекта на карте, проложить маршрут,показать стандартный маршрут, при клике на объект проиграть звуковой файл, показать текст и т.д.

Гид должен работать автономно (без Internet)

Платформа- i-Phone

Главное -нужно нарисовать карту, которая будет работать как с gps так и без него.

Город- европейский

Материалы по наполнению – за нами.

Карта – плоская, без 3 D.

Объектов несколько сотен.

Ждем предложений.