Редактирование приложения

Мобильные приложенияЗакрыт4 заявки261 просмотр
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Надо изменить приложение, а то есть надо изменить текст, то есть перевести всё это приложение на другой язык

14 лет назад
Pycckoe
36 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
7 лет назад
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