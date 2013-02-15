Консультация по Эмуляторам Андроид и java-игр

Мобильные приложенияЗавершен1 заявка144 просмотра
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Необходима консультация (помощь) по установке и использованию эмулятора Андроид и ява игр. Также необходима информация где и какой эмулятор скачать можно, в интернете видел но установить не получилось )

11 лет назад
Alexej4
41 годРоссия
15 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
Выбранный исполнитель
meeks4
Роман 
29 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
11 лет назад
$3
1 день
Выслал мне 2 хороших эмулятора мобильных игр , и подробно расказал как ими пользоваться, спасибо!
Заказчик предоставил ТЗ и в сроки оплатил роботу.
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