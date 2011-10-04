Консультация программиста под iOS

Требуется мобильное приложение дублирующие функционал интернет магазина (или несколько упрощенное). Интересует кроссплатформеность, так что желательно разработка под один из открытых фреймворков. Тоесть iOS и Андроид обязательно, желательно еще Winмобайл и симбиан. ...