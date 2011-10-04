Требуется мобильное приложение дублирующие функционал интернет магазина (или несколько упрощенное). Интересует кроссплатформеность, так что желательно разработка под один из открытых фреймворков. Тоесть iOS и Андроид обязательно, желательно еще Winмобайл и симбиан. ...
Консультация программиста под iOS
Программист 3D-графики с опытом разработки трехмерных игр для iPhone/iPad. Опыт написания физики в играх приветствуется.
Специалист требуется для оказания консультационных услуг.
Оплата - 20$/час.
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