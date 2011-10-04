Консультация программиста под iOS

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Закрыт1 заявка97 просмотров

Программист 3D-графики с опытом разработки трехмерных игр для iPhone/iPad. Опыт написания физики в играх приветствуется.

Специалист требуется для оказания консультационных услуг.

Оплата - 20$/час.

iOS
14 лет назад
mrhurep
Сергей 
40 лет
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад

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