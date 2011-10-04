Требуется разработать под Андройд Live Wallpaper, на основе готовой концепции и графических элементов. Нужно написать под готовые макеты живые обои. Можете делать частями. Если что-то умеете и можете сделать эту ...
Symbian v3: написать sip телефон
Нужно для Symbian v3 написать sip телефон. Подробности в ЛС.
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