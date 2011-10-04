Symbian v3: написать sip телефон

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Мобильные приложения
Закрытнет заявок111 просмотров

Нужно для Symbian v3 написать sip телефон. Подробности в ЛС.

14 лет назад
CoolProgrammer
Арсений 
38 лет
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров