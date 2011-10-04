Разработка ПО под ОС Android

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Закрыт10 заявок216 просмотров

Необходимо разработать простое ПО - пользовательский интерфейс в режиме диалога с небольшими дополнительными функциями.

Android
14 лет назад
egorkotov
Егор 
38 лет
16 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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Нет заявок фрилансеров