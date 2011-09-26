Разработка приложения для iPhone/iPad и Android.

Краткое описание:

Категория приложения: финансы, инвестиции, мониторинг финансовых рынков, подача чётких торговых сигналов по входу/выхода из рынка.

! - Функциональные блоки приложения (лично исполнителю по запросу)

! - Платформы - в первую очередь Apple-приложение для iPhone/iPad (необходимо одно приложение, а не 2 для разных устройств), в дальнейшем приложение для Android.

! - Обновление данных в приложении - все страницы автоматически обновляются, производится сбор данных с сайтов реализованных на Битрикс.

Особенности - нужна одновременно альбомная и портретная ориентация приложения.

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Просьба писать свои предложения по существу и реальности. Попробовать себя нельзя.

Просьба объяснять срок и суммы подробно (можно лично).

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