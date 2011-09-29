Необходимо приложение для интернет магазина под Andriod и iOS для интернет-магазина на WebAsyst'е.
Разработать Live Wallpaper под Android.
Требуется разработать под Андройд Live Wallpaper, на основе готовой концепции и графических элементов.
Нужно написать под готовые макеты живые обои.
Можете делать частями. Если что-то умеете и можете сделать эту часть - пишем.
Примерно то, что будет - http://gyazo.com/cdb47818ff7584dbcf027173a5d10df0
1,2,3 - это смещение экранов при скроллинге пальцем вправо до текущей позиции.
Анимация при скроллинге будет простым сдвижением слоёв:
Первый слой самый дальный - цикличное, отрендеренное в мп4, видео.
Второй слой - медведь справа.
Третий еще ближе - белка за деревом.
Четвертый слой - дерево.
Пятый слой - Олень, и кролик.
Шестой слой, самый ближний к экрану - поваленное дерево и камень, их на скрине еще пока нет.
Анимация: При скроллинге вправо - всё передвигается на экран два, а элементы сдвигаются визуально влево. Самые ближние слови дижутся быстрее. Самые дальние медленнее. В итоге самый дальний фон видео - вообще движется налево ели-ели. Самый ближний (поваленные бревна), заяц, олень и т.п. - при скроллинге пальцем вправо - быстро перемещаются влево.
Пример аналогичной анимации скроллинга можно посмотреть здесь на 1 минуте 44 секунде (слои с ёлками сдвигаются 1в1 как хочу я) http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=n9ZfyajoDZU
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Гаджеты поверх обоев: ДАТА и ВРЕМЯ.
Дополнительные функции: Смена на обоях утра\дня\вечера\ночи - привязка ко времени телефона. Если сейчас день на телефоне - то обои одни (дневные), если сейчас ночь, то обои ночные (ночь).
НАСТРОЙКИ:
Прозрачность часов. Нижнего меню телефона.
Изменение оформления нижнего меню из заданых нами вариантов.
Настройка локера телефона (3 вида фона), пара видов кнопок.
ДОПОЛНИТЕЛЬНО: Настойка локации для показа погоды. В будущем нужен парсер погоды под часами текстом. Если кто умеет - велкам.
Заявки фрилансеров
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