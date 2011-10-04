Требуется разработать под Андройд Live Wallpaper, на основе готовой концепции и графических элементов. Нужно написать под готовые макеты живые обои. Можете делать частями. Если что-то умеете и можете сделать эту ...
Разработка анализатора качества аудио/видео.
Требуется разработать программное обеспечение, которое анализирует получаемое аудио/видео и его значения на выходе для определения качества получаемого видео.
Это специально для беспроводного получения на мобильных телефонах и нужно автоматически рассчитывать "Опыт Пользователя" во время просмотра видео. Система должна выводить значения для таких вещей как "рамочность", "помутнения", а также подсчитывать сколько было пропущено ключевых кадров и подобных вещей. Возможно, что нам необходимо в действительности разработать также кодек, который декодирует аудио/видео, чтоб получить хорошие результаты.
На первом этапе, для предварительных расчетов, нужно сфокусироваться на анализе качества получаемого видео с YouTube через 3G/LTE сети. Приложение, которое анализирует программное обеспечение, должно быть библиотекой с API - и мы будем создавать только очень простое демонстрационное UI для Win32/64, которое предоставим в формате исходного кода с бинарной библиотекой.
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