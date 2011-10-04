Портировать приложение с iOS на Android OS

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Мобильные приложения
Закрыт6 заявок193 просмотра

Необходимо портировать действующее приложение с iOS на Android OS. Вкратце: это приложение-справочник по организациям с выводом их на карте, сквозным поиском и звонками из приложения. База SQLite локально в приложении.

AndroidiOSSQLite
14 лет назад
vaconi
50 лет
17 лет в сервисе
Был
11 лет назад

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