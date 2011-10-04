IPhone игра

$1800
  1. Биржа фриланса
  2. Мобильные приложения
Закрыт7 заявок445 просмотров

Интересует игра по примеру : http://itunes.apple.com/us/app/omg-pirates!/id342129264?mt=8

Кого интересует побольше информации - пишите.

13 лет назад
delivered
38 лет
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров