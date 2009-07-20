Необходимо постоянно разрабатывать и поддерживать апликации под симбиан в соотвествии с техническим заданием
Приложение для недорогих сотовых телефонов
Если коротко,
по функциям нужно сделать как NetCall (http://mobile.sipnet.ru), но проще.
по юзабилити, нужно, чтобы "для самых непродвинутых".
Описание вот так выглядит:
Выбранный исполнитель
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