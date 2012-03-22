Приложение под Android

День добрый!

Интересует создание Android приложения на основе сайта скидок.

Все что нужно, обычное приложение которое сможет подгружать акции с сайта, выбор по категориям как на сайте.

* Список акций (картинка, краткое описание, станция метро.)

* Подгрузка яндекс карт на основе указанных кординат.

* Форма регистрации с посылкой обычного пост запроса с вводом почты и пароля

* Вход на сайт с помощью логина и пароля

* Добавление купона в свой личный кабинет обычный запрос на добавление купона.

* Личный кабинет (Выбор города, имени, изменение пароля)

* Мои купоны (список купонов подгружать с сайта с личного кабинета пользователя)

* Выбор основного города список брать с сайта (сортировку по выбранному городу ).

Пишите свои цены и сроки.