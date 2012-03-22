Анализатор и тестер тарифов

Заранее прошу прощения за возможно неграмотное и сумбурное изложение задания, я не специалист в этой области.

Для правильного выбора тарифа сотового оператора

Нужно разработать программу (или две программы) анализатор телефонных переговоров операторов сотовой связи (МЕГ, БИ, МТС) по определенным критериям на основании выписок (детализации звонков) предоставляемых на сайтах в личных кабинетах абонентов в формате .xls .

И дальнейшее тестерование тарифов операторов сотовой связи на основании совершенных звоноков т.е. этих же выписок (детализации звонков), с возможностью постоянной настройки параметров тестируемых тарифов.

Проще говоря, человек подгружает файл детализации в програмку анализатор и получает статистику и наглядные варианты сумм затрат если бы он использовал другие тарифы.

Если согласитесь, то все остальное более подробней лучше обсудить по телефону или скайпу.

С Уважением, Вячеслав!