Разработка приложения под Android

Здравствуйте!

Требуется разработать приложение для планшетного компьютера под Android, чтобы работал начиная с 2.0.

Приложение для ресторана (меню).

Описание:

Открывается главная страница (меню), потом переход на следующую страницу. Слева на странице Каталог, при нажатии на пункт из Каталога открывается подкаталог, там могут быть еще вложения. По каждому пункту Каталога, справа выводится, что есть в Каталоге. При нажатии на товар, попадаем в описание этого товара (фото + описание + цена). Также должна быть предусмотрена возможность возврата из товара в тот каталог и подкаталог, где до этого был человек.