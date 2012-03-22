Нужно написать программу под Android

Задача программы обрабатывать нажатие клавиш и посылать их по WI-FI на точку доступа.

Интерфейс программы состоит из одной кнопки и слайдера. Или если слайдер сложно сделать , то две кнопки.

Их можно нажимать и удерживать. Все эти действия должны быть отправлены через Wi-FI. Формат отправки пакета простой.

Если кнопка удерживается с некоторым интервалом шлется одна команда соответствующая этой кнопки. Если кнопку кликнули , команда шлется один раз.

Можно общаться по E-Mail smartleds (сами знаете что) Mail.ru

Александр