Нужно написать программу под Android

ТЗ - https://docs.google.com/open?id=0BxO2bV7wRHbwQTlUZDBnNnlrQVU Дизайн по android http://intrustpay.ru/android/all.png (рассматривается как вариант того что вы его адаптируете под iOS либо мы самостоятельно) Реализацию приложения для android вышлю в ЛС. От Вас цена, портфолио, сроки.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Задача программы обрабатывать нажатие клавиш и посылать их по WI-FI на точку доступа.
Интерфейс программы состоит из одной кнопки и слайдера. Или если слайдер сложно сделать , то две кнопки.
Их можно нажимать и удерживать. Все эти действия должны быть отправлены через Wi-FI. Формат отправки пакета простой.
Если кнопка удерживается с некоторым интервалом шлется одна команда соответствующая этой кнопки. Если кнопку кликнули , команда шлется один раз.
Можно общаться по E-Mail smartleds (сами знаете что) Mail.ru
Александр
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