Нужно написать программу под Android

$500
Мобильные приложенияЗакрыт3 заявки244 просмотра
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Задача программы обрабатывать нажатие клавиш и посылать их по WI-FI на точку доступа.

Интерфейс программы состоит из одной кнопки и слайдера. Или если слайдер сложно сделать , то две кнопки.

Их можно нажимать и удерживать. Все эти действия должны быть отправлены через Wi-FI. Формат отправки пакета простой.

Если кнопка удерживается с некоторым интервалом шлется одна команда соответствующая этой кнопки. Если кнопку кликнули , команда шлется один раз.

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Александр

Android
12 лет назад
advise100
48 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад
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