Приложение для работы с сервисом. iOS

$666
Мобильные приложенияЗавершен8 заявок288 просмотров
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ТЗ - https://docs.google.com/open?id=0BxO2bV7wRHbwQTlUZDBnNnlrQVU

Дизайн по android http://intrustpay.ru/android/all.png (рассматривается как вариант того что вы его адаптируете под iOS либо мы самостоятельно)

Реализацию приложения для android вышлю в ЛС.

От Вас цена, портфолио, сроки.

iOS
11 лет назад
GHzz
Юрий 
33 годаРоссия
12 лет в сервисе
Был
6 лет назад
Выбранный исполнитель
istore
33 годаУкраина
13 лет в сервисе
Был
6 лет назад
11 лет назад
$650
20 дней
Работы выполнена в соответствии с требованиями и в срок. Будем сотрудничать.
Рад сотрудничеству!
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