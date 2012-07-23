Приложение для работы с сервисом. iOS

Здравствуйте! Требуется разработать приложение для планшетного компьютера под Android, чтобы работал начиная с 2.0. Приложение для ресторана (меню). Описание: Открывается главная страница (меню), потом переход на следующую страницу. Слева на странице Каталог, при нажатии на пункт из Каталога открывается ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
ТЗ - https://docs.google.com/open?id=0BxO2bV7wRHbwQTlUZDBnNnlrQVU
Дизайн по android http://intrustpay.ru/android/all.png (рассматривается как вариант того что вы его адаптируете под iOS либо мы самостоятельно)
Реализацию приложения для android вышлю в ЛС.
От Вас цена, портфолио, сроки.
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