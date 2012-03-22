Читалка pdf под Android

$160
Мобильные приложенияЗакрыт1 заявка150 просмотров
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Необходимо разработать приложение - для скачивания и последующего чтения шифрованных файлов pdf. Файл сохраняется на локальный диск. При открытии файла на стороне клиента происходит его дешифровка, преобразование в формат pdf и открытие для чтения.

Примеры экранных форм, пример клиентского приложения в аттачменте

Для начала нужен рабочий прототип (основные функции, без дизайна) - оплата на этом этапе 50%. Оставшиеся 50% после тестирования готовой версии.

Приложение должно работать на Android не ниже 2.1.

Предпочтение испонителям, у которых уже есть приложения в Android Market. Если нет - присылайте примеры приложений, которые можно посмотреть (на любом языке)

Android
12 лет назад
N3K
33 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад
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