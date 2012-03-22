Создание сервиса передачи данных под Android

$500
Мобильные приложенияЗакрыт2 заявки113 просмотров
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Необходимо создать сервис по передаче данных с антены GPS,видеокамеры на удаленный сервер по UDP.

Android
12 лет назад
yurimasterk
49 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
9 лет назад
Выбранный исполнитель
kozlevich
46 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
11 лет назад
12 лет назад
$250
14 дней
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