Создание сервиса передачи данных под Android

ТЗ - https://docs.google.com/open?id=0BxO2bV7wRHbwQTlUZDBnNnlrQVU Дизайн по android http://intrustpay.ru/android/all.png (рассматривается как вариант того что вы его адаптируете под iOS либо мы самостоятельно) Реализацию приложения для android вышлю в ЛС. От Вас цена, портфолио, сроки.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо создать сервис по передаче данных с антены GPS,видеокамеры на удаленный сервер по UDP.
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