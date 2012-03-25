Разработка мобильного ПО для приема платежей

Задача программы обрабатывать нажатие клавиш и посылать их по WI-FI на точку доступа. Интерфейс программы состоит из одной кнопки и слайдера. Или если слайдер сложно сделать , то две кнопки. Их можно нажимать и удерживать. Все эти ...