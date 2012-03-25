Разработка мобильного ПО для приема платежей

$5000
Мобильные приложенияЗакрыт4 заявки169 просмотров
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Необходимо разработать ПО для приема платежей с помощью мобильных телефонов iphone

12 лет назад
liri31
Павел 
40 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
2 года назад
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