Создать динамически обновляющееся JAVA приложение

Мобильные приложенияЗакрыт5 заявок201 просмотр
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Требуется создать приложение, которое будет периодически обновляться с помощью GPRS(например раз в день). Обновляться должен контент, который грузится с сервера. Могу дать как пример похожее приложение, но оно не декомпилится как надо. С тематикой ещё не определился, но скорее всего погода или анекдоты и приколы. Так же необходимо встроить в приложение аларм

13 лет назад
ilushkin1707
Илья 
36 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад
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