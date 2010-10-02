Создать динамически обновляющееся JAVA приложение

Требуется создать приложение, которое будет периодически обновляться с помощью GPRS(например раз в день). Обновляться должен контент, который грузится с сервера. Могу дать как пример похожее приложение, но оно не декомпилится как надо. С тематикой ещё не определился, но скорее всего погода или анекдоты и приколы. Так же необходимо встроить в приложение аларм