Контент- менеджер

Ищу ответственного человека на управление рассылкой и увеличение базы рассылки.

Задача рассылать по моей базе в смартреспондере,сабскрайбе,на скрипте вудпекер и еще одном скрипте(всего четыре) мой текст и увеличение подписки людей.Рассылать 1 письмо в 10 дней текст прилагаю.Предоставление отчетов по динамике роста подписного листа.Формирование общей базы мейлов.На перспективу ведение не одной рассылки.Работа не сложная требует около час,два в месяц.Прошу указывать цену только за абонентское обслуживание раз в месяц и например за год.

Только с отзывами или на испытательный срок.

тематика танцы.