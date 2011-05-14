Контент- менеджер

Требуется поисковик новостей, посвященных подарочной (и частично event/ развлекательной) индустрии. Вы всегда в курсе новостей, посвященных скидкам и поступлениям в магазинах подарков? Знаете, где проходят выставки сувениров и гаджетов, фестивали подарков ручной работы или ...
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Ищу ответственного человека на управление рассылкой и увеличение базы рассылки.
Задача рассылать по моей базе в смартреспондере,сабскрайбе,на скрипте вудпекер и еще одном скрипте(всего четыре) мой текст и увеличение подписки людей.Рассылать 1 письмо в 10 дней текст прилагаю.Предоставление отчетов по динамике роста подписного листа.Формирование общей базы мейлов.На перспективу ведение не одной рассылки.Работа не сложная требует около час,два в месяц.Прошу указывать цену только за абонентское обслуживание раз в месяц и например за год.
Только с отзывами или на испытательный срок.
тематика танцы.
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