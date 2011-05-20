Креативный поисковик новостей подарочной тематики

Требуется поисковик новостей, посвященных подарочной (и частично event/ развлекательной) индустрии.

Вы всегда в курсе новостей, посвященных скидкам и поступлениям в магазинах подарков? Знаете, где проходят выставки сувениров и гаджетов, фестивали подарков ручной работы или слышали об открытии магазинов, акциях и распродажах в бутиках с подарочной продукцией, а также в курсе событий в развлекательных комплексах Москвы и регионов?

Поделитесь с нами интересной информацией и заработайте на этом!

1. Все что требуется – найти интересную и свеженькую информацию (если событие еще не закончилось, но уже идет, можете присылать такую новость);

Все, что нас интересует:

• Выставки, ярмарки, конкурсы (связанные с подарками, гаджетами, подарками ручной работы, сувенирами, поделками и т.д)

• Интересное о подарках

• Как начать свой бизнес в индустрии подарков?

• Новости магазинов (только специализирующихся на подарках)

• Новости о подарках в регионах России

• Новые поступления в магазины (только специализирующихся на подарках)

• Открытие новых магазинов

• Скидки, акции, распродажи

Стоимость новостей (от 20 руб и существенно выше) обсуждается в зависимости от ее важности (ценности, актуальности)!

Работа на постоянной основе, возможность карьерного роста в индустрии подарков и развлечения!

Наличие кошелька в вебмани, скайпа и/или аси – обязательно.

Опыт в сфере поиска новостей - преимущество!!!