Креативный поисковик новостей подарочной тематики

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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Требуется поисковик новостей, посвященных подарочной (и частично event/ развлекательной) индустрии.

Вы всегда в курсе новостей, посвященных скидкам и поступлениям в магазинах подарков? Знаете, где проходят выставки сувениров и гаджетов, фестивали подарков ручной работы или слышали об открытии магазинов, акциях и распродажах в бутиках с подарочной продукцией, а также в курсе событий в развлекательных комплексах Москвы и регионов?

Поделитесь с нами интересной информацией и заработайте на этом!

1. Все что требуется – найти интересную и свеженькую информацию (если событие еще не закончилось, но уже идет, можете присылать такую новость);

Все, что нас интересует:

• Выставки, ярмарки, конкурсы (связанные с подарками, гаджетами, подарками ручной работы, сувенирами, поделками и т.д)

• Интересное о подарках

• Как начать свой бизнес в индустрии подарков?

• Новости магазинов (только специализирующихся на подарках)

• Новости о подарках в регионах России

• Новые поступления в магазины (только специализирующихся на подарках)

• Открытие новых магазинов

• Скидки, акции, распродажи

Стоимость новостей (от 20 руб и существенно выше) обсуждается в зависимости от ее важности (ценности, актуальности)!

Работа на постоянной основе, возможность карьерного роста в индустрии подарков и развлечения!

Наличие кошелька в вебмани, скайпа и/или аси – обязательно.

Опыт в сфере поиска новостей - преимущество!!!

13 лет назад
sv-post
39 летРоссия
14 лет в сервисе
Была
2 года назад
Выбранный исполнитель
NURA-KA
Анна 
34 годаРоссия
13 лет в сервисе
Была
8 лет назад
13 лет назад
$1
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