Набрать текст

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Завершен14 заявок391 просмотр

Нужно набрать 7 рукописных и 2 печатных страницы текста. Почерк крупный, понятный. Печатные страницы думаю распознаются.

В аську, на мыло и в личку не пишите - не отвечу.

Часть текстов (хотябы 3 страницы) нужны сегодня, остальные завтра.

17 лет назад
4912
37 лет
18 лет в сервисе
Был
8 лет назад
17 отзывов

Выбранный исполнитель

Anarx
Роман 
34 года
17 лет в сервисе
Был
16 лет назад
4 отзыва
17 лет назад
$12
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Очень четко и ясно объяснил детали сделки! Оплатил вовремя да и просто очень хороший человек! Буду рад сотрудничать.

Заявки фрилансеров

Anarx
Роман 
34 года
17 лет в сервисе
Был
16 лет назад
4 отзыва
17 лет назад

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