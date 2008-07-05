Есть сайт известного художника-классика. Требуется быстрое наполнение его всей недостающей информацией, присутствующей на данную тему в интернете. Возможен рерайт. Система управления сайтом легкая и удобная. ...
Набрать текст
Нужно набрать 7 рукописных и 2 печатных страницы текста. Почерк крупный, понятный. Печатные страницы думаю распознаются.
В аську, на мыло и в личку не пишите - не отвечу.
Часть текстов (хотябы 3 страницы) нужны сегодня, остальные завтра.
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