Сайт написан на UNI.CMS Необходимо наполнить страницы и коечто поменять в шаблоне, цвета шрифтов там, тексты, ссылки всякие и пр. Стоимость 3 уе за стр. всего 18 стр. Оплата сдельная. На данный момент ...
Сайт художника. Поиск информации и наполнение CMS.
Есть сайт известного художника-классика.
Требуется быстрое наполнение его всей недостающей информацией, присутствующей на данную тему в интернете.
Возможен рерайт.
Система управления сайтом легкая и удобная.
оплата будет производиться постранично, но крайне желательно указывать ориентировочную стоимость работы в час
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