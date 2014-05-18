Надо найти обзоры автомобилей одной марки

Надо собрать обзоры автомобилей и видео на ютубе про модели автомобилей Chery, перечисленных на этой странице - volgina-avto.ru/catalog.aspx

Нужны не сеошные псевдотексты на сайтах дилеров, а серьезные обзоры на сайтах вроде Авторевю, драйв.ру.

Также нужно подобрать ролики на юбуте с обзорами этих автомобилей.

От вас потребуется список урлов на статьи и ролики ютуб.

Мне нужно максимальное количество. Найдете 20 обзоров одной модели - заплачу за 20.

Предлагайте свою цену за эту работу.

Можно, например, оплачивать за каждую ссылку по сколько-то рублей.