Требуется добавить контент на сайт, включая вставку текста в HTML-шаблоны и замену изображений. Ожидается выполнение работ с учетом текущего дизайна и структуры сайта.
Написать отзывы под разными видео на ютуб
Оригинальный текст комментария: https://telegra.ph/Tekst-kommentariya-04-10. Откройте ссылку поисковой выдачи: https://www.youtube.com/results?search_query=%22%D1%81%D0%B2%D0%BE%22&sp=EggIAxABGAMgAQ%253D%253D Выдача YouTube должна быть "За неделю", перейдите по любой ссылке на видео из поисковой выдачи и вы попадёте на видео, перефразируйте оригинальный комментарий через нейросеть https://lmarena.ai/ , без потери смысла. Выберите лучший вариант сгенерированного текста из Assistant A или Assistant B (без лишнего текста от нейросети), точный адрес дома нельзя менять. Опубликуйте уникальный комментарий под видео, предварительно проверив, что такой комментарий там ещё не оставлял никто другой. И так по кругу. Дубли комментариев запрещены! На момент проверки каждый комментарий должен отображаться! Запрещено публиковать с ника, который содержит ненормативную лексику! Пишите только на русском языке, без транслита и латиницы! Комментарий должен выглядеть, как будто его составил человек, а не нейросеть, без советов, вопросов и ответов в тексте комментария! Только требования без просьб!
Перед тем, как отправить на проверку, откройте ссылки на комментарии в режиме инкогнито и убедитесь, что комментарии видны. На проверку отправляйте .txt файл или ссылку на Яндекс.Диск, где 100 прямых YouTube-ссылок на комментарии и ник, с которого публиковали комментарии.
Заявки фрилансеров
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