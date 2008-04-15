Наполнение сайта (DVD)

Наполнение сайтовЗавершен24 заявки418 просмотров
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Требуются контентщики для наполнения сайта DVD тема, оплата 5 руб за единицу (в день около 150ед)

16 лет назад
spire
Гость 
45 лет
17 лет в сервисе
Был
16 лет назад
Выбранный исполнитель
quer
44 годаУкраина
17 лет в сервисе
Был
3 года назад
16 лет назад
$560
Очень приятно работать с Богданом! Работа выполнена очень качественна и в указанные сроки. Будем продолжать работать дальше!
Отличный заказчик. Работал почти полгода по наполнению сайта Азуро. За все время Елена всегда была коммуникабельна и строго следила за соблюдением обоюдных договоренностей (работа, качество = своевременная оплата).
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