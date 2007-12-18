Наполнить доску объявлений

Если Вы путешествовали. Если Вы умеете кратко и интересно писать на тему туризма. Если Вы можете создать и вести блог несколько месяцев. Если Вы ответили положительно на все "Если", тогда от Вас контактные данные и ориентировочная цена. P.S. Просьба ...