Наполнение сайта (возможно неразовое)

Есть текст - перерерайтенная книга о художнике + отсканированных около 30-40 фото картин. Готов сайт с удобной CMS - требуется материал разбить на пункты и подпункты и залить с фотками - т.е. наполнить аккуратно контент.

+ создать пару типовых пунктов "о нас" , "о проекте"