Перенос контента на другой сайт Joomla

Наполнение сайтовЗакрыт17 заявок271 просмотр
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Есть 2 сайта на Joomla. Один напонен контентом, второй новый пустой. Нужно перенести весь контент со старого сайта на новый. Сайты на разных хостингах.

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Joomla
16 лет назад
GuardAngel
Вадим 
45 летУкраина
19 лет в сервисе
Был
12 лет назад
7 отзывов
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