Поменять контент на сайте

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есть сайт _http://tds.com.ru

необходимо поменять на нём контект

Условие

совмещаем:

- главную и о компании (и подразделы)

- контакты (и подразделы)

не делаем

- прайс (и подразделы)

- ссылки ))

весь текст должен быть представлен в html коде

наименования страниц оставляем такими же, только с расширением inc (например index.inc)

изображения и всплывающие окна сохраняем и кладём их в отдельную папку images

На предложения без указание стоимости работ не реагирую

16 лет назад
warm
57 летРоссия
18 лет в сервисе
Была
18 дней назад
Выбранный исполнитель
Ajandar
Андрей 
34 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
7 лет назад
6 отзывов(-1)
16 лет назад
$40
1 день
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