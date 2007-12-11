Вести блог

Есть сайт _http://tds.com.ru необходимо поменять на нём контект на новый (будет второй сайт - надо исключить склейку) Дополнение. совмещаем: - главную и о компании (и подразделы): получаем просто страницу "Главная" - контакты (и подразделы): получаем страницу "Контакты" не делаем - прайс ...
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Нужен человек, у которого есть свой блог и он пользуется успехом.Есть предложение,в личку...
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