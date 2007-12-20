Поменять контент на сайте

Наполнение сайтовЗавершен1 заявка149 просмотров
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Есть сайт _http://tds.com.ru

необходимо поменять на нём контект на новый (будет второй сайт - надо исключить склейку)

Дополнение.

совмещаем:

- главную и о компании (и подразделы): получаем просто страницу "Главная"

- контакты (и подразделы): получаем страницу "Контакты"

не делаем

- прайс (и подразделы)

- ссылки ))

РАБОТА ТОЛЬКО С ТЕКСТОМ.

весь текст должен быть представлен в html коде

наименования страниц оставляем такими же, только с расширением inc (например index.inc)

изображения и всплывающие окна сохраняем в тексте, как на исходном сайте и кладём их в отдельную папку images

На выходе имеем файлы, которые будут инклудиться в дизайн

Бюджет 40-50 у.е.

16 лет назад
warm
57 летРоссия
18 лет в сервисе
Была
18 дней назад
Выбранный исполнитель
framesender
35 летУкраина
17 лет в сервисе
Был
10 лет назад
16 лет назад
$40
1 день
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Очень приятно работат с такими заказчиками.
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