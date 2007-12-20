Поменять контент на сайте

Есть сайт _http://tds.com.ru

необходимо поменять на нём контект на новый (будет второй сайт - надо исключить склейку)

Дополнение.

совмещаем:

- главную и о компании (и подразделы): получаем просто страницу "Главная"

- контакты (и подразделы): получаем страницу "Контакты"

не делаем

- прайс (и подразделы)

- ссылки ))

РАБОТА ТОЛЬКО С ТЕКСТОМ.

весь текст должен быть представлен в html коде

наименования страниц оставляем такими же, только с расширением inc (например index.inc)

изображения и всплывающие окна сохраняем в тексте, как на исходном сайте и кладём их в отдельную папку images

На выходе имеем файлы, которые будут инклудиться в дизайн

Бюджет 40-50 у.е.