Наполнение сайта RUSOIR.ru

Заполнить раздел календарь 2013, на каждый день

http://rusoir.ru/admin/index.php?exib_id=3286 - это корень календаря

1. выбрать месяц

2. Нажать Создать подраздел текущего раздела

3. Ввести URL: 01 - для первого дня месяца

Ввести название: 1 февраля

Нажать Создать

4. В получившуюся страницу вставить соответствующую страницу из ворда (копировать начиная с 1 феврая... и заканчивая последними звёздочками перед 2 февраля) и нажать Save. Форматирование оставляем оригинальное.

5. Важно! Вернуться на страницу месяца и дальше в том же духе с п. 2 :)

январь сделан

нужно добавить дни с февраля по декабрь около 330 страниц элементарного копи-паст