Наполнение сайта RUSOIR.ru

$100
Наполнение сайтовЗавершен1 заявка90 просмотров
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Заполнить раздел календарь 2013, на каждый день

http://rusoir.ru/admin/index.php?exib_id=3286 - это корень календаря

1. выбрать месяц

2. Нажать Создать подраздел текущего раздела

3. Ввести URL: 01 - для первого дня месяца

Ввести название: 1 февраля

Нажать Создать

4. В получившуюся страницу вставить соответствующую страницу из ворда (копировать начиная с 1 феврая... и заканчивая последними звёздочками перед 2 февраля) и нажать Save. Форматирование оставляем оригинальное.

5. Важно! Вернуться на страницу месяца и дальше в том же духе с п. 2 :)

январь сделан

нужно добавить дни с февраля по декабрь около 330 страниц элементарного копи-паст

11 лет назад
ffstudiospb
40 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
Выбранный исполнитель
lapka34
35 летРоссия
11 лет в сервисе
Была
2 года назад
11 лет назад
$50
1 день
Очень быстро сделала длинную и нудную работу по наполнению сайта, более 300 страниц. Задала минимум вопросов и только по делу. Рад сотрудничеству. Всем советую! Отдаю Маше следующий проект в работу.
Мне очень понравилось работать с Федором. Во-первых, все задачи поставлены четко и ясно, если что-то непонятно - тут же объяснит. Во-вторых, не испугался, как многие заказчики, слова "предоплата", что не может не радовать. Ну и, наконец, просто приятный и тактичный в общении. Всем советую Федора как исполнительного и ответственного заказчика! :)
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