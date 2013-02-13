Наполнение сайта RUSOIR.ru

Здравствуйте. Необходимо разослать списку сайтов наше бизнес предложение через контакт форму или эмейл. Ищу подходящего ответственного человека. стоимость одного отправленного сообщения 5 центов Спасибо
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Заполнить раздел календарь 2013, на каждый день
http://rusoir.ru/admin/index.php?exib_id=3286 - это корень календаря
1. выбрать месяц
2. Нажать Создать подраздел текущего раздела
3. Ввести URL: 01 - для первого дня месяца
Ввести название: 1 февраля
Нажать Создать
4. В получившуюся страницу вставить соответствующую страницу из ворда (копировать начиная с 1 феврая... и заканчивая последними звёздочками перед 2 февраля) и нажать Save. Форматирование оставляем оригинальное.
5. Важно! Вернуться на страницу месяца и дальше в том же духе с п. 2 :)
январь сделан
нужно добавить дни с февраля по декабрь около 330 страниц элементарного копи-паст
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