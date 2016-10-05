Наполнить интернет-магазин игровых и фильмовых брелочков

Пример источника файлов в приложении

Две задачи

1.

Создать структуру разделов как на сайте-источнике. Сайт на Китайском языке, но при помощи автоматизированного перевода всё ясно.

Разделы взять как на сайте-источнике, но разбить их на два больших раздела: Фильмы и Игры. Если это и фильм, и игра, то разбить их. К каждому разделу нужна иконка на прозрачном фоне

2. Наполнить сайт товарами. Источник - файл в эксель.

В этот файл нужно дописать цену товара (по источнику).

Взять картинки с сайта-источника, удалить водяной знак(!) - в фотошопе очень легко, есть функция такая, покажу.

Заполнить характеристики

Название товара

Указать категорию

Указать бренд (Китай)

Указать количество

Брелочки разного цвета нужно добавлять разными товарами!

Предлагайте цену за 1 товар. Ориентировочно рассмотрю предложения до 15 рублей за один товар.