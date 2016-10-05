Нужно разместить несколько отзывов на Яндекс.Маркете с разных аккаунтов. Исполнитель нужен с опытом работы, уже готовой базой собственных аккаунтов. Пишите в комментариях свои пожелания по оплате.
Наполнить интернет-магазин игровых и фильмовых брелочков
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Пример источника файлов в приложении
Две задачи
1.
Создать структуру разделов как на сайте-источнике. Сайт на Китайском языке, но при помощи автоматизированного перевода всё ясно.
Разделы взять как на сайте-источнике, но разбить их на два больших раздела: Фильмы и Игры. Если это и фильм, и игра, то разбить их. К каждому разделу нужна иконка на прозрачном фоне
2. Наполнить сайт товарами. Источник - файл в эксель.
В этот файл нужно дописать цену товара (по источнику).
Взять картинки с сайта-источника, удалить водяной знак(!) - в фотошопе очень легко, есть функция такая, покажу.
Заполнить характеристики
Название товара
Указать категорию
Указать бренд (Китай)
Указать количество
Брелочки разного цвета нужно добавлять разными товарами!
Предлагайте цену за 1 товар. Ориентировочно рассмотрю предложения до 15 рублей за один товар.
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