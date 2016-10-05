Размещение отзывов на Яндекс.Маркете

На сайте есть около 500 обзоров товаров и около 1000 комментариев к ним, Необходимо сделать классификацию обзоров и проверить комментарии (промодерировать) на соответствие правилам сайта. Задача 1 - Классификация Для части обзоров мы указываем производителя товара и ...