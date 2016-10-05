Размещение отзывов на Яндекс.Маркете

На нескольких ресурсах типа фламп (около 10 ресурсов) необходимо разместить по 1 отзыву. Отзывы должны быть разные, текст отзывов предоставим.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно разместить несколько отзывов на Яндекс.Маркете с разных аккаунтов. Исполнитель нужен с опытом работы, уже готовой базой собственных аккаунтов. Пишите в комментариях свои пожелания по оплате.
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