Наполнить сайт

Нужно отобрать порядка 300 самых популярных писателей по статистике Яндекса - http://wordstat.yandex.ru/ Главный критерий - фамилия писателя или если есть несколько известных людей, то фамилия и имя писателя. Поэтов и публицистов не брать. ...
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