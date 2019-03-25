Наполнитель сайта

Вордпресс. Фиксированная оплата по 5 руб за 1 добавленный товар, всего порядка 500 товаров. Оплата возможна частями. Более подробное тз - оставляйте заявку, пришлю подробную информацию. [b]Требуется ответственный исполнитель! [/b] [b]Только для фрилансеров с отзывами. [/b]
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Дополнить сайт товарами. Интернет магазин климатической техники.
- Похожие заказы
- $38Наполнение сайтов1 исполнительЗавершен5 лет назад
- $500
Есть интернет-магазин продуктов. Нужно заполнение названий товаров с подбором ключевых слов. Особенность в том что надо подбирать дополнительные ключевые фразы и релевантные слова по вордстату (или другим способом, главное - результативность). Цель - сделать названия более информативными для ...Наполнение сайтов14 заявокЗакрыт5 лет назад
Необходимо заполнить презентацию PowerPoint данными по аналогии с примером. В приложении задание и презентация с двумя слайдами, по аналогии с которыми нужно сделать все остальные. Срочность высокая. Приложение: https://dropmefiles.com/LiwRRНаполнение сайтов8 заявокЗакрыт5 лет назад
Нам необходимо заполнить раздел KFC (порядка 50 позиций). Необходимо загружать изображение продукта, заполнять его кбжу и т.п.Наполнение сайтов14 заявокЗакрыт5 лет назад
Необходимо разместить 10 одинаковых объявлений на 10 бесплатных досках. Список досок я предоставлю. Фотографии и описание объявления я предоставлю. От вас требуется наличие компьютера с выходом в интернетНаполнение сайтов25 заявокЗакрыт5 лет назад
- $70
Размещение товаров в интернет-магазине ТЗ по запросу. Порядка 500 позиций. Оплата 7 руб за карточку.Завершен5 лет назад
Нужен очень ответственный исполнитель - создать по образцу примерно 150 категорий на сайте. Нужно просто копировать раздел и аккуратно по конкретному алгоритму (все распишу) менять поля на другие значения. Но надо очень аккуратно все делать, без ...Наполнение сайтов20 заявокЗакрыт5 лет назад
Необходимо внести правки на сайте через админку для поисковой оптимизации по заданию: - правка мета-тэгов - внесение текста - подгрузка изображений Подробности лучше обсудить по skype (в профиле)Завершен5 лет назад
Немного подкорректировать сайт Добавить ссылки.Наполнение сайтов11 заявокЗакрыт5 лет назад
- $26
Вордпресс. Фиксированная оплата, требуется добавить порядка 250 товаров. Срок - не более 7 дней. Оплата 7 руб за товар. Более подробное тз - оставляйте заявку, пришлю подробную информацию. [b]Только для фрилансеров с отзывами. [/b]Завершен5 лет назад